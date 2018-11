A La Bonne Heure avec Patrick Bruel

publié le 02/11/2018 à 13:53

Il n'avait pas sorti de disque de chansons originales depuis Lequel de nous en 2012 ! Patrick Bruel revient sur le devant de la scène avec Ce soir on sort..., le dixième album studio de sa carrière. Dans la foulée, le chanteur prépare une tournée française qui débutera en février 2019.

"Ce soir on sort...", le nouvel album de Patrick Bruel

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 30 ans de carrière, la "Bruelmania" n'a pas baissé en intensité. Alors que l’album vient tout juste d'être publié, Patrick Bruel aurait déjà écoulé 200.000 billets de sa prochaine tournée qui compte plus de 50 dates et dont le lancement aura lieu le 19 février 2019 et quoi s’achèvera le 6 décembre à l'U Arena La Défense à Nanterre.

Parmi les 15 titres qui composent Ce soir, on sort..., on retrouve notamment Tout recommencer, premier extrait de l’album, une chanson de Mickaël Furnon, alias Mickey 3D, coécrite avec Patrick et habillée d’une production signée Vianney. L'objectif de Patrick : "repartir à zéro", affirme-il. "J'avais envie de me réinventer". Sur l'album, il y a aussi quelques morceaux calmes comme Rue Mouffetard, sur lequel on entend la patte de Vianney. Ce titre rappelle Place des grands hommes et permet à Bruel d'évoquer ses souvenirs et ses peines d'amour avec émotion.



Très concerné par son époque et les enjeux de la société, Patrick Bruel évoque aussi Guy Carcassonne, spécialiste de droit constitutionnel et ami du chanteur, disparu en 2013. Il lui dédie d'ailleurs une chanson intitulée Mon repère.



Au final, Ce soir, on sort... est "plus festif que le précédent", c'est ce que promet l'artiste de 59 ans. Il se dit même fier des risques qu'il a pris mais tient à rassurer ses fans : l'album reste proche de ce qu'il a toujours fait. Patrick Bruel explique : "Je suis content d'être allé là où je voulais aller. Deux-trois personnes m'ont regardé avec des yeux ronds en me disant "Mais t'es sur ?". Je leur ai dit : "Oui, oui, ne vous inquiétez pas". A partir du moment où on reste cohérent, on peut tout faire", conclut-il.

