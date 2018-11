publié le 02/11/2018 à 15:55

Il a enchanté les studios de Neuilly-sur-Seine. Patrick Bruel a interprété en direct son nouveau titre Arrête de sourire dans À la bonne heure, l'émission de Stéphane Bern sur RTL le 2 novembre. La chanson est extraite de son dernier album, baptisé Ce soir on sort..., sorti le même jour.



Dans ce disque, comme dans le morceau Tout recommencer, le son est radicalement différent. Le chanteur de 59 ans se réinvente totalement, expérimentant de nouvelles sonorités plus contemporaines.

Le résultat est audacieux et plutôt séduisant. Arrête de sourire fait partie des textes poignants de ce nouveau projet musical. Patrick Bruel est incertain, il y évoque ses "doutes" sans complexe. "Moi je suis celui qui doute de tout malgré lui, qui se nettoie de ses péchés le soir sous la pluie", chante-t-il.

Alors que l’album vient tout juste d'être publié, Patrick Bruel a déjà écoulé près de 200.000 billets de sa prochaine tournée qui compte plus de 50 dates et dont le lancement aura lieu le 19 février 2019 et qui s’achèvera le 6 décembre à Paris La Défense Arena, à Nanterre.

"Ce soir on sort...", le nouvel album de Patrick Bruel