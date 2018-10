publié le 29/10/2018 à 20:55

Le grand public a découvert son nom à la rentrée, le mardi 28 août précisément. Ce jour-là, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, démissionne et le présente comme la goutte d'eau de trop, celle qui le conduit à dire stop. Il prend l'exemple de Thierry Coste pour dénoncer la trop grande influence des lobbys. La veille au soir, cet ancien agriculteur - qui a l'oreille du président - est à l'Élysée la table des négociations.



Thierry Coste a fréquenté le palais présidentiel bien avant Emmanuel Macron. L'ancien agriculteur aura conseillé et parlé à l'oreille de nombreux responsables politiques et quelques présidents, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. Il a rencontré l'actuel chef de l'État par un ami chasseur, le sénateur François Patriat. Il est ensuite devenu conseiller ruralité du président - proche au point d'être invité à Chambord en décembre dernier pour fêter les 40 ans du président.

Thierry Coste n'en était pas à son coup d'essai avec les politiques. Le lobbyiste aime les puissants et se présente lui-même comme un "Machiavel de la ruralité". Il a longtemps arpenté les couloirs de l'Assemblée grâce à un badge "collaborateur bénévole" qu'il s'était procuré... Jusqu'à ce que Bernard Accoyer, le démasque et le mette à la porte en 2012. Pas de quoi refroidir les ardeurs de celui qui aime la castagne.

Une quête d'argent décomplexée

Thierry Coste aime à raconter ses accrochages avec les CRS lorsqu'il était chez Les Paysans travailleurs, ex-Confédération paysanne. Plutôt tendance gauche écolo, donc, avant de se lancer dans le conseil et d'aller là où il y a de l'argent, et ce sans complexe. Interrogé par Marianne, il explique qu'il n'a pas de morale et qu'il l'assume complètement. Son cynisme affiché n'est pas forcément surjoué, au regard de son tableau de chasse.



Thierry Coste a défendu les professions libérales, l'entreprise d'armement Beretta, des gouvernements étrangers, au Tchad notamment. "J'assume d'aider les régimes dit 'autoritaires'", clamait-il au site Les Jours, se présentant comme un "professionnel de la manipulation". Un professionnel sans états-d'âme et un chasseur au sang froid. "Quand il tire, il ne rate pas", résume son ami François Patriat.