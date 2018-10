publié le 25/10/2018 à 21:36

"Ces heures ont été les plus longues de ma vie." Il y a quelques jours, la secrétaire d'État chargée du Handicap, Sophie Cluzel s'est confiée dans les colonnes du magazine Elle sur cette journée de décembre 1995. Alors qu'elle vient d'accoucher de son quatrième enfant, une petite Julia, l'examen du médecin prend du temps. Beaucoup de temps. Jusqu'à ce que le diagnostic tombe. Trisomie. La vie de la jeune mère de famille bascule.



"Au début, les amis éclatent en sanglot dans vos bras", explique Sophie Cluzel. Elle décide de changer de vie. Diplômée d'une école de commerce marseillaise, elle quitte son travail et se dédie à l'éducation de sa fille - de sa "stimulation" plus exactement, pour la rendre la plus autonome possible. Ce combat va devenir celui de sa vie.

Pour le mener, Sophie Cluzel se tourne vers les associations. Elle en fonde plusieurs puis devient présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap. Mais c'est en tant qu'administratrice de l'Unapeï, une fédération d'associations qui défendent les personnes handicapées mentales et leurs familles, qu'elle rencontre Emmanuel et Brigitte Macron. En pleine campagne présidentielle, le futur chef de l'État repère la militante et, en mai 2017, Sophie Cluzel devient secrétaire d'État chargée du Handicap.

Un secrétariat d'État rattaché directement à Matignon

C'est une première, le secrétariat d'État de Sophie Cluzel est rattaché directement à Matignon. Déjà une petite victoire... La preuve que la question ne doit pas être traitée que d'un point de vue médical pour la nouvelle membre du gouvernement, qui présentait ce jeudi 25 octobre de nouvelles actions pour faciliter la vie des handicapés.



Julia, elle, a désormais 22 ans. Elle travaille dans un café qui emploie plusieurs serveurs handicapés, mais aussi à l'Élysée. La jeune femme a fait un stage au service de l'argenterie et des couverts du palais présidentiel, sous François Hollande. Aujourd'hui, elle continue d'y passer deux jours par semaine. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mère et fille prennent donc toutes les deux régulièrement le chemin du château.