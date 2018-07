publié le 16/07/2018 à 12:51

L'équipe de France de Didier Deschamps n'était pas seule, dimanche 15 juillet, pour sa 3ème finale de Coupe du Monde. En effet, les célébrités s'étaient invitées dans le stade de Loujniki, à Moscou, afin d'assister à ce deuxième sacre des Bleus. Acteurs, chanteurs, ou bien encore sportifs, chacun y est allé de sa petite photo sur les réseaux sociaux.



Parmi les grands noms du cinéma français, on note la présence des comédiens Dany Boon et Omar Sy. Tous deux fervents supporters de l'équipe de France n'ont pas manqué de poster quelques clichés de leur venue dans les tribunes. L'acteur américain Will Smith était également de la partie. Celui-ci a d'ailleurs chanté avant le début du coup d'envoi, avec le portoricain Nicky Jam et l'albanaise, Era Istrefi, l'hymne officiel du Mondial Live it up.



Les sportifs aussi présents

Du côté des sportifs, on a pu apercevoir notre champion Olympique, Teddy Riner, très bon ami des joueurs français. Le judoka de 29 ans a vibré dans les gradins tout du long des 90 minutes de jeu et a littéralement exulté lors du coup de sifflet final.



Autre sportif présent : le champion irlandais de MMA, Conor Mcgregor. Le combattant de 30 ans a d'ailleurs posé aux côtés du Président Russe, Vladimir Poutine.



Le sprinteur jamaïcain, Usain Bolt, a aussi fait le déplacement puisqu'il a été aperçu aux côtés d'un des plus ardents supporter de foot, le très célèbre musicien français, Dj Snake.



