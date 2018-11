publié le 01/11/2018 à 10:38

Six ans après son dernier disque de chansons inédites, Patrick Bruel est de retour... Ce nouvel album s'appelle Ce soir on sort..., et il parait vendredi 2 novembre 2018.

Dans cet album, comme dans le morceau Tout recommencer, le son est radicalement différent.



Patrick Bruel vit une partie de l'année à Los Angeles... Et le soleil de la Californie semble avoir marqué sa musique. "Quand on se réveille tous les matins avec la radio américaine, quand on baigne dans l'urbain, ça peut influencer, reconnaît Patrick Bruel. Mais l'album a été réalisé en grande partie en France avec diverses directions. On part vraiment des chansons qui chacun trouve son costume".

Trois ans après son hommage à Barbara, Patrick Bruel revient avec quinze chansons et une proposition artistique audacieuse. Il prend le risque de surprendre, de déplaire. Le son est plus synthétique, quelques boucles électros s'invitent dans une bonne moitié du disque, elles colorent vos mots sans dénaturer le propos. C'est en cela une véritable réussite, un disque d'aujourd'hui avec son ADN.

Un disque audacieux et une touche de Vianney

La production est contemporaine mais pas outrancière. L'autre moitié de l'album rassurera ses fans les moins téméraires. Il ouvre son univers à de nouveaux paroliers comme Vianney, Paul Ecole ou Pierre Lapointe. Mais, il retrouve aussi de vieux amis à l'image de Gérard Presgurvic ou Félix Gray. Il signe enfin plusieurs titres lui-même... Cet album est équilibré, plus engagé aussi. Un disque qui respire la sérénité teinté d'une urgence de vivre et de dire les choses... "Pas eu le temps de regarder passer ma vie / Ni de bien comprendre où mes vingt ans sont partis", chante-t-il dans Pas eu le temps.



"Le temps qui passe effraie tout le monde et en même temps on n'y peut rien, philosophe le chanteur. En ce qui me concerne c'est la résonance que le temps a sur ma vie familiale qui m'inquiète. Avoir des enfants de 13 et 15 ans, c'est réaliser qu'il y a beaucoup de choses d'eux qu'on ne verra pas."



Cette nouvelle couleur, on la doit aussi à Vianney. Il apparaît dans les crédits de trois chansons de ce nouvel album. Vianney qui avoue avoir "adoré travailler avec Patrick Bruel". "C'est vraiment une belle rencontre, un garçon rare, explique Patrick Bruel. Sur tous les plans, il est dans le juste. C'est un gars qui n'en met pas une à côté, c'est un très joli petit frère, un immense artiste, humble et avec un talent et une distance incroyable pour ses 27 ans. Il est là pour très longtemps."

Un album engagé

"20 ans déjà qu'on s'est pris dans les bras", chante-t-il dans Qu'est-ce qu'on fait... Un morceau écrit le 17 juillet dernier, à son retour de Russie où il avait assisté à la victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du monde... "On en est où de cette France en couleur ?", s'interroge-t-il dans cette chanson. "Je suis contemplatif de ce que l'on a pas réussi à faire en 1998. Elle est où cette France black-blanc-beur, cette solidarité ?, se demande le chanteur. 4 ans plus tard on avait Le Pen au deuxième tour. Qu'est ce que ça signifie tout ça ? Ce genre d’événements [les victoires sportives] peuvent être le socle d'une réconciliation plutôt qu'une fin en soi.





Patrick Bruel chante le vivre ensemble, la France d'aujourd'hui dans plusieurs morceaux de cet album. Un disque plus citoyen que les précédents, plus engagé aussi. L'un des sommets s'intitule Ce soir on sort. C'est la chanson qui donne son nom au disque et dont il signe les paroles. Elle est directement inspirée par les semaines qui ont suivies les attentats de novembre 2015, à Paris. "Ça n'aurait eu aucun sens pour moi de ne pas l'évoquer. Ça a été trop marquant (...) Notre victoire à nous c'était de ne pas nous désunir, d'être ensemble", raconte le chanteur qui a glissé "assez spontanément" une Marseillaise à la fin de ce titre.

Une tournée marathon

La question de la paternité on la retrouve dans une autre chanson de cet album. Il évoque aussi pour la première fois son père dans J'ai croisé ton fils. Morceau dont vous signez paroles et musique. Un autre morceau ne laisse pas indifférent. Une chanson sur les héros ordinaires. On pense évidemment au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, assassiné en mars dernier à Carcassonne. Mais le titre est beaucoup plus général... Il s'appelle Héros.



Patrick Bruel débutera le 12 février 2019 une nouvelle tournée marathon. Quatre Palais des Sports déjà complets en février. Une visite de tous les Zéniths et un nouveau défi : une date à Paris La Defense Arena, le 6 décembre 2019.