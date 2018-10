publié le 30/10/2018 à 21:05

Roger Federer, maître du tennis, gentleman des courts, pourrait décrocher cette semaine à Paris le 100e titre de sa carrière. Pourtant ce n'était pas gagné, à en croire ceux qui l'ont connu enfant. Le gamin maniait déjà bien la raquette, mais il était caractériel, impatient, agressif et mauvais perdant.



Ses parents, Robert et Lynette, ont bien du mal à le contenir, mais ils l'encouragent et le soutiennent, notamment quand il décide à 16 ans d'arrêter l'école. Un pari risqué mais qui s'avère payant, et qui n'empêche pas le sportif de tenir aujourd'hui des conférences de presse en trois langues.

Dès l'année suivante, le 7 juillet 1998, Roger Federer dispute son premier match professionnel à Gstaad. Première rencontre... Et première défaite, qui n'augure évidemment en rien de la suite. La suite s'écrit notamment en 2003, avec sa première victoire à Wimbledon, sur le gazon londonien qui est devenu son jardin. Le joueur pense alors avoir accompli son destin. Il n'écrit pourtant que l'une des premières pages de son histoire...

Roger Federer gagnera vingt tournois du Grand Chelem. Chez lui, le succès n'est pas grisant, au contraire. Plus les victoires s'enchaînent, plus il devient sérieux, rigoureux. De 2004 à 2007, le Suisse survole le tennis mondial. Puis un Espagnol, Rafael Nadal, le fait chanceler. Federer gagne aujourd'hui moins souvent, mais chaque nouvelle victoire a un peu plus de prestige. Triomphe d'un style, d'un esthétisme.... Roger reste le maître, et le chouchou du public.

Chouchou des sponsors également...

Chouchou des sponsors aussi, car Roger Federer fait vendre. Il a même sa propre marque, RF, et une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. L'image du champion se vend cher. En 2017, le tennisman a décidé de quitter la marque à la virgule qui l'accompagnait depuis le début pour signer chez un concurrent japonais. Un changement très stratégique, alors que sa carrière touche à sa fin et qu'il est adulé en Asie.



Roger Federer gère son image, ses affaires, mais beaucoup y voient l'influence de sa femme, Mirka, rencontrée en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Avec elle il a eu des jumelles en 2009, puis des jumeaux cinq ans plus tard. Mirka a laissé sa carrière de côté pour s'occuper de celle de son compagnon avec un objectif : tout gérer pour qu'il ne puisse penser qu'au tennis. Mission accomplie : à 37 ans, il y a déjà laissé une empreinte indélébile.