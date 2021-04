Artistes mythiques : Daft Punk, Calogero et Louise Attaque dans "Bonus Track"

Cette semaine, du 19 au 23 avril 2021, Bonus Track vous propose un format exceptionnel de 21h à 22h sur RTL. Durant chaque émission, retracez, avec Eric Jean-Jean, la carrière des plus grands chanteurs, groupes et artistes qui ont marqué la chanson internationale.

Au programme ce jeudi 22 avril, des Focus consacrés à Daft Punk, Kate Bush, mais aussi à The Velvet Underground, ou encore Calogero. Pendant près d'une heure, découvrez ou redécouvrez l'histoire de ces artistes hors-norme, et de leurs plus grands succès. Enfin, Steven Bellery, que vous entendez souvent dans le journal de la musique dans Bonus Track, vous comptera l'histoire de Je t’emmène au vent de Louise Attaque.

