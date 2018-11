publié le 02/11/2018 à 10:39

Son retour musical était attendu. Huit ans après l'immense succès de Bretonne, écoulé à plus d'un million d'exemplaires, Nolwenn Leroy publie ce 2 novembre 2018, un nouvel album parenthèse. Un disque de reprises intitulé Folk. Elle y revisite treize chansons folks, françaises, pour la plupart des années 70. Toutes interprétées à l'époque par des hommes.



"Ce projet est une extension de Bretonne. C'est une continuité.(...) Avec ce disque de reprises j'apprends énormément aussi en chantant les titres des autres. D'une part parce que, parfois on arrive à dire avec les mots des autres ce que l'on n'arriverait pas à dire avec ses propres mots et d'autre part parce que je me nourris de ces projets là où j'y trouve de l'inspiration", a-t-elle déclaré au micro de RTL avant de continuer : "Et puis je trouve que c'est aussi intéressant parce qu'une chanson lorsqu'elle n'est pas chantée elle meurt et je trouve que c'est intéressant. On peut être créatif, écrire des chansons, ce qui est mon cas, et également se voir comme une sorte de passeuse de chansons et de cette mémoire. C'est aussi intéressant en tant qu’artiste".

Une fois de plus la chanteuse de 36 ans va à contre-courant des modes. Son chant est délicat, souvent susurré. On l'entend même souvent respirer. Cordes et cuivres s'invitent sur quelques reprises. La réalisation de Clément Ducol - complice de Vianney ou Camille - magnifie ces chansons qu'on a oublié pour certaines, qu'on adore pour d'autres. C'est un album d'automne et de nostalgie qui fait du bien tout simplement.

"Folk" est sorti le 2 novembre 2018 Crédit : Mercury

On a l'impression d'être assis auprès d'un feu, sur une plage, avec elle et ses musiciens. En témoigne ce titre de Francis Cabrel qu'elle a pioché dans son album Samedi soir sur la Terre : Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Toutes les chansons ont été enregistrées en live, dans la même pièce que les musiciens. "J'ai essayé d’apporter ma sensibilité à ses chefs-d’œuvre.(...) Le folk c'est la musique des pionniers, des paysans. Le mot 'populaire' est important pour moi.", a-t-elle confié au micro de RTL.



Nolwenn Leroy sera dans Le Grand Studio RTL, samedi 3 novembre 2018. Elle y interprétera 6 titres extraits de ce très joli dernier album. À noter que la tournée de la chanteuse reprendra le 10 novembre 2018 avec les chansons de Gemme. Elle sera encore plus folk dès le mois de mars 2019 avec deux dates au Trianon, à Paris, les 26 et 27 mars 2019.