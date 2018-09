publié le 25/09/2018 à 09:39

Elle est encore en tournée et pourtant Nolwenn Leroy a terminé, il y a quelques semaines de cela, l'enregistrement d'un tout nouveau projet. Huit ans après l'immense succès de Bretonne, écoulé à plus d'un million d'exemplaires, la chanteuse publiera, le 2 novembre 2018, un nouvel album parenthèse. Un disque de reprises intitulé Folk. Elle y revisitera une douzaine de chansons folks, françaises, pour la plupart des années 70. Toutes interprétées à l'époque par des hommes. Nolwenn Leroy lève le voile ce matin sur cet album concept.



"Le but, c'était de replonger dans des chansons qui sont dans le cœur des gens, des chansons un peu oubliées et autour de cet esprit et de ce style musical qu'est la folk (...) Ce sont des chansons qui réconfortent les jours de pluie et qui réchauffent le cœur et l'âme, ce sont des chansons lumineuses (...) On a enregistré à l'ancienne, en live, de manière authentique", explique l'interprète de Tri Martolod.

Nolwenn Leroy réussit à nouveau son pari. C'est élégant, racé et épuré. On a l'impression d'être assis auprès d'un feu, sur une plage avec la chanteuse et ses musiciens. L'artiste reprendra pêle-mêle La Rua Madureira de Nino Ferrer, Je ne peux plus dire je t'aime de Jacques Higelin, Diabolo-menthe d'Yves Simon, Virages d'Yves Duteil, Je t'aimais, je t'aime, et je t'aimerai de Francis Cabrel, Suzanne de Graeme Allwright ou bien encore le tube de 1975 signé Nicolas Peyrac : So Far Away From L.A. Elle y chantera aussi Sacré Géranium... avec Dick Annegarn.

D'ici là, elle poursuit son Gemme Tour : Nolwenn Leroy sera le 4 octobre à Metz, le 22 octobre aux Nuits de Champagne, le 17 novembre à Marseille ou bien encore le 24 novembre à Longjumeau.