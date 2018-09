Nolwenn Leroy et Mylène Farmer dans le Stop ou Encore du 30 septembre 2018

publié le 28/09/2018 à 11:25

Ce matin dans Stop ou Encore votez pour Nolwenn Leroy avec un tout nouveau titre, une reprise de la chanson de Nicolas Peyrac "So far away from L.A"., extrait de son nouvel album "Folk" attendu pour le 2 novembre. Un album de reprises Folk... La tournée de cet album démarre en mars 2019! Elle sera également aux "Nuits de Champagne" le 22 octobre...A vos téléphones 3210 ou sms 74900!



Nolwenn Leroy So Far Away From LA

Encore de la nouveauté ce matin dans votre Stop ou Encore avec un nouvel Mylène Farmer et le titre "Sentimentale", troisième extrait de son nouvel album "Désobéissance", sorti vendredi dernier! Y figure également son duo avec L.P. "N'oublie pas", à écouter également ce matin... A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



Mylène Farmer sur la pochette de son album "Désobéissance" Crédit : Jean-Baptiste Mondino - Hashtag NP

Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de voter pour Bob Dylan et d'écouter ainsi quelques uns de ses nombreux tubes "Lay Lady Lay", "I want you" etc.... Dans le cadre des "Nuits de Champagne", la représentation "Le souffle des guitares" 900 choristes et Francis Cabrel chantent le Pop Folk, avec, notamment, certaines chansons de Bob Dylan... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

Bob Dylan, le 22 juillet 2012, au festival des Vieilles Charrues. (archives) Crédit : FRED TANNEAU / AFP



En votant ce matin dans Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez un séjour V.I.P. pour 2 personnes à Troyes, pour assister au Festival "Nuits de Champagne" en partenariat avec RTL et assister ainsi à la séance de clôture avec Francis Cabrel et Le Grand Choral... Nuit à l'hôtel, dîner, Transport SNCF..... On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.





champagne

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.