publié le 31/12/2019 à 07:15

La "Highway 61" n’est pas seulement une route qui traverse l’Amérique du nord au sud, reliant le Minnesota à la Louisiane, en passant le Missouri, le Tennessee et le Mississippi. C’est aussi le nom d’un des plus grands albums de la musique : Highway 61 Revisited, signé Bob Dylan, et sorti en 1965.

Né à Duluth, dans le Minnesota, le chanteur de folk acoustique qu’est alors Bob Dylan y revendique ses racines : le blues, le jazz, le rockabilly, la country, le rock. Car pour lui, la Highway 61 correspond à l'âme de la musique américaine. En l’empruntant, vous passez par les villes de Chuck Berry, Johnny Cash, Muddy Waters, BB King, ou encore par Memphis, Tennessee, indissociable d’Elvis Presley.



En s’inspirant des sonorités noires du sud et de celles du Midwest, Bob Dylan dépasse la musique en inventant un récit poétique, donnant une voix à la jeunesse, et qui s’incarne magistralement par le titre Like a Rolling Stone, peut-être l'une des plus grandes chansons américaine.

