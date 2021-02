Natalie Dessay, 30 ans au sommet et une rétrospective élue Classique d’Or RTL

publié le 26/02/2021 à 10:27

Une voix à présent… Celle d'une soprano colorature, celle de la chanteuse Natalie Dessay RTL a rencontré la chanteuse pour une interview masquée. La chanteuse fête ses 30 ans de carrière lyrique avec un magnifique coffret regroupant ses plus grands airs d’opéra : Natalie Dessay A l’Opéra, c’est son titre, et c’est notre Classique d’Or RTL de ce mois de février 2021. Le coffret existe sous deux formes : la version 33 CDs et 19 DVDs, c’est l’intégrale des opéras que Natalie Dessay a interprétés. Et il y a la version 3 CDs qui rassemble les plus grands airs…

Natalie Dessay est née à Lyon, elle a grandi à Bordeaux et c’est un hasard si elle est devenue chanteuse d’opéra. Car elle a d’abord voulu être danseuse, ensuite - ayant étudié l’allemand - prof de langues ou de lettres... Puis, elle a découvert le théâtre et là, ça a été la révélation. Les planches, le public, l’attrait est immédiat. Et en chantant un air sur scène un jour on lui a conseillé d’essayer le chant. Voilà comment tout a commencé. Et aujourd’hui, elle n’en revient pas : 30 ans de carrière lyrique, c’est énorme, et la taille du coffret intégral le prouve. "Si c'était à refaire je ferais plus de danse, avoue Natalie Dessay. J'essayerai d'approfondir cette pratique même si je ne devais pas être une danseuse. Je n'avais pas compris à l'époque qu'on pouvait très bien danser pour son plaisir aussi. Je ferais aussi plus de musique pour apprendre en profondeur un instrument, le solfège surtout et la composition. Ca m'aurait beaucoup plu je crois".

Natalie Dessay a une voix de soprano colorature, très aigüe et particulièrement agile… Son jeu aussi est remarquable. Jouer la comédie, elle adore ça et a toujours donné une force, une épaisseur à ses personnages, se faisant tour à tour clown ou tragédienne, de quoi faire d’elle la star de l’opéra qu’elle a été…

Bascule des années 2000

Dans les années 2000 elle subit des opérations des cordes vocales, sa voix aigüe la cantonne à des rôles de jeunes premières alors qu'elle avance en âge. En 2013, elle décide donc de quitter les scènes d'opéra. Elle ne le regrette pas. Aucun rôle ne lui manque assure-t-elle. Elle continue cependant à chanter, enchaînant récitals et concerts. elle a aussi joué dans plusieurs pièces de théâtre. "Ca me va très bien. J'ai jamais été à la recherche de la gloire donc je m'en fout en fait, raconte-t-elle au micro de Laissez-vous tenter. Je ne dis pas que ce n'est pas agréable, mais c'est la cerise sur le gâteau, pas le gâteau. Je n'ai pas du tout cette nostalgie".

Natalie Dessay a 55 ans et elle continue de chanter, du lyrique et de la chanson aussi. Pendant cette année particulière, elle en a profité pour travailler sa voix avec son mari, chanteur d'opéra également, Laurent Naouri. Elle change de répertoire en allant vers des voix plus graves. Aucune angoisse. Seule inquiétude pour ses deux enfants : l'un est saxophoniste et l'autre et chanteuse. "C'est horrible, beaucoup plus difficile que pour nous les aînés. On a fait notre vie. On a eu notre part, explique Natalie Dessay. Eux, ils sont au tout début de leurs vies. Ils ont 22 et 25 ans." L'un termine ses études et l'autre a vu beaucoup de ses projets disparaître à cause de la pandémie.

Natalie Dessay A l’Opéra est une sublime rétrospective… Dans les voix féminines, elle représente le summum de l’art lyrique… C’est donc notre Classique d’Or RTL ! Le coffret 3 CD ou 33 CD au choix parait ce vendredi 26 février chez Erato.