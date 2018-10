publié le 03/10/2018 à 11:54

Mylène Farmer a publié son 11e album studio, vendredi 28 septembre 2018. Intitulé Désobéissance, il reflète la personnalité de la chanteuse et dégage une force tranquille que l'on retrouve dans les textes et dans son chant. L'artiste, qui apparaissait naturelle et douce dans le clip vidéo Sentimentale, est plus sereine face à ses démons, qui sont malgré tout, toujours bien présents.



C'est une femme forte et libre qui tient à distance les symboles du pouvoir, en témoigne la pochette de l'album. "J'avais le sentiment de tenir la mort à distance en posant ce pied sur ce crâne [présent sur la pochette,ndlr]", a expliqué Mylène Farmer.

Celle qui chérit tant l'ombre s'est armée de courage afin de retrouver la lumière. "Je pense avoir besoin de l'ombre pour me reconstruire et de la lumière comme un hommage à la vie", a confié l'immense star de la chanson française et continuer "J'aime être hors du cadre (...) Mais quand j'écris un album, je ne me dis pas là je vais être plus légère, là je vais être plus sombre, j'essaye d'être d'abord moi-même, d'être le plus sincère possible et tant mieux si cet album paraît plus léger (...) J'ai la chance de faire le métier que j'aime, de pouvoir écrire, de pouvoir extérioriser les choses et de pouvoir me débarrasser de choses trop lourdes (...) Je subis le monde comme tout à chacun".