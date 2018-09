VIDÉO - Mylène Farmer, douce et naturelle dans le clip "Sentimentale"

publié le 20/09/2018 à 12:52

Elle apparaît plus naturelle que jamais. Mylène Farmer a publié le clip vidéo de Sentimentale, morceau extrait de son prochain album, intitulé Désobéissance, dont la sortie est prévue pour le 28 septembre 2018. Dans la vidéo d'une durée de 4 minutes 18, la star aux trois Victoires de la Musique se dévoile douce, affectueuse, avec ses trois chiens, au travers d'images d'une extrême rareté qui nous plongent dans son intimité.



Lisa, le personnage créé et dessiné par Mylène Farmer, admire les différentes images diffusées à travers sa télévision, avec, à ses côtés, son chat et son poisson rouge. Le titre a été produit par le DJ français, Feder, avec qui la chanteuse a très largement collaboré pour ce onzième disque.

Rappelons que la liste des chansons de Désobéissance a été dévoilée. On y retrouvera notamment les chansons Rolling stone (3'45), Sentimentale (4'16), Désobéissance (3'59), N'oublie pas (3'39) ou bien encore Des larmes (3'48).