Mylène Farmer dévoile la pochette et la date de son album "Désobéissance"

Mylène Farmer est de retour avec un nouvel album dont on connait la date de sortie. La chanteuse à la chevelure flamboyante revient avec Désobéissance. L'album sera dans les bacs dans un mois tout pile, le 28 septembre 2018, mais il est d'ores et déjà possible de précommander le CD ou le vinyle ou l'album en version numérique pour être sûr et certain de ne pas être en retard.



La pochette de Désobéissance a été révélée hier. La photo est signée Jean-Baptiste Mondino, photographe mystérieux et réalisateur talentueux des clips de Téléphone, The Boys of Summer (pour lequel il a remporté un MTV Video Music Awards), Axel Bauer (Cargo) ou encore Sting. Sur la pochette de Désobeissance, Mylène Farmer arbore un costume très Pourvu qu'elles soient douces avec de grandes bottes, un sabre et une chemise à jabot blanche...

Jean-Baptiste Mondino signe la photo de la pochette du nouvel album #Désobéissance de #MylèneFarmer Sortie le 28 septembre pic.twitter.com/lwcijN4f5t — PascalNegre (@PascalNegre) 27 août 2018

La liste des chansons a, elle aussi, été révélée. Des chansons qui vont de Prière à Histoire de fesses. Tout un programme. La track-list comporte 12 titres : Rolling stone (3'45), Sentimentale (4'16), Désobéissance (3'59), N'oublie pas (3'39), Histoire de fesses (1'57), Get up girl (3'37), Prière (3'34), Au lecteur (3'15), Des larmes (3'48), Parler d'avenir (3'31), On a besoin d'y croire (3'48) et Retenir l'eau (4'13).