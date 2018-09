publié le 12/09/2018 à 11:15

Dix-huit ans après le tube Moi Lolita d'Alizée, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat viennent de craquer pour une jeune chanteuse. Elle s'appelle Julia et a été révélée en 2015 dans The Voice Kids où elle interprétait la très technique chanson I Will Always Love You de Whitney House durant les auditions à l'aveugle. Louis Bertignac se retourne mais ceux sont deux autres artistes qui pourraient bien lancer sa carrière pour de bon.



Sa vie a basculé (une nouvelle fois) il y a quelques mois quand le célèbre duo d'auteurs-compositeurs Farmer-Boutonnat a flashé sur sa voix douce et très pure. Ce 12 septembre 2018, jour de l'anniversaire de Mylène Farmer, Julia dévoile sa toute première chanson, très électro-pop : S.E.X.T.O.

"J'ai bientôt 17 ans, ça sera le 24 septembre et je viens de Haute-Savoie, se présentait la jeune femme au micro de RTL. C'est ma famille, qui a toujours adoré la musique, et notamment mon père qui a fait parti de groupes, qui m'a initié à la musique depuis que je suis toute petite. J'ai commencé le piano et en même temps je chantais avant de prendre des cours de chant. quand j'étais triste je chantais, quand j'étais contente je chantais. C'est devenu une habitude et un besoin".

> I Will Always Love You - Whitney Houston | Julia | The Voice Kids 2015 | Blind Audition

La patte Farmer-Boutonnat est très nette dans ce premier single S.E.X.T.O. mais attention Julia ne souhaite pas devenir une nouvelle Alizée et être sempiternellement comparée à l'interprète de Moi, Lolita. "Je savais que Mylène Farmer et Laurent Boutonnat avaient produit Alizée mais je ne veux pas qu'on me compare à elle. Alizée c'est Alizée. Je suis Julia, j'ai ma propre personnalité. Je ne suis pas une "Lolita 2.0" comme certains le disent et je ne pense pas que c'est ce que Laurent et Mylène ont voulu faire.



L'album complet de Julia comprendra des titres très dansants et dynamiques mais aussi "un autre univers" promet la jeune artiste toujours lycéenne. Le mystère devrait se lever en 2019.