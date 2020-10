Chagrin d'Amour : comment le titre rap "Chacun fait c'qui lui plait" est-il né ?

publié le 19/10/2020 à 22:10

Composé par Gérard Presgurvic et Philippe Bourgoin, Chacun fait c'qui lui plait est le premier 45 tours et plus gros succès du groupe Chagrin d’Amour, sorti en 1981. Un titre écrit par Bourgoin alors que ce dernier n'est encore qu'un simple étudiant en cinéma à New-York.

Le texte raconte l’histoire d’un homme qui n’arrive pas à dormir et décide d'aller chercher une prostituée dans un bar, pour la ramener à l’hôtel. Mais pendant plusieurs années, et malgré un travail sans relâche sur les paroles, Philippe Bourgoin n'est pas satisfait. Et c'est en écoutant une autre chanson, The Magnificent Seven des Clashs, que le déclic va intervenir. En entendant l'introduction "Ring Ring 7AM", il ajoute aussitôt à son texte les fameuses paroles "5h du mat j’ai des frissons". La chanson prend alors une toute nouvelle direction, un style émergeant à l’époque : le rap.

Par la suite, Philippe Bourgoin contacte sur le conseil d'un ami, Grégory Ken, un chanteur qui avait joué dans la comédie musicale "Hair". En entendant sa voix sur le répondeur, Bourgoin se dit : "c’est lui !". Pour l’enregistrement, il invite sa compagne, Valli. Lui vient alors une idée : qu’elle donne la réplique à Gregory Ken en prenant le relais de l’histoire dans la voix de la prostituée. En deux prises la chanson est dans la boite… Mais tout ne s'arrête pas là, il faut maintenant trouver un nom à ce groupe.

Dans Bonus Track, Éric Jean-Jean vous raconte toutes les anecdotes sur ce titre, considéré comme le premier rap français.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- "Chacun fait c'qui lui plait", Chagrin d'Amour

- "Shallow", Lady Gaga et Bradley Cooper

Focus : les "one hit wonders" (les succès sans lendemain) de Pop Rock des années 90.



Classements de la semaine