Les hommages sont unanimes. Qu'ils soient acteur, musicien, chanteur, directeur de théâtre... Tous rendent un hommage appuyé à Michel Legrand. L'immense compositeur français s'est éteint ce samedi 26 janvier à l'âge de 86 ans.



Si Vladimir Cosma assure que Michel Legrand est "immortel", l'émotion est présente chez les nombreuses personnalités interrogées alors qu'un géant de la musique a tiré sa révérence. "Je suis un peu triste. Je l'avais rencontré il y a peu de temps et j'étais ébloui par l'homme que c'était et son talent musical", lance d'emblée Thomas Dutronc au micro de RTL. Le fils de Françoise Hardy et Jacques Dutronc évoque même un homme "qui pétillait d'énergie et d'envie même s'il n'avait plus 20 ans".

De son côté, Claude Lelouch met en avant le talent hors du commun de Michel Legrand. "C'était le don absolu, il savait tout faire. Dès qu'il y avait une note de musique qui se promenait, il la transformait en vie", estime le réalisateur français.



Cependant, Claude Lelouch refuse d'être triste. "On va écouter ses musiques pendant des siècles encore et c'est ça qui comptait pour Michel Legrand. Alors, profitons de cette mauvaise nouvelle pour l'écouter d'une façon permanente pendant plusieurs jours", poursuit-il.



Le réalisateur et scénariste français Jean-Paul Rappeneau, qui a collaboré à de nombreuses reprises avec Michel Legrand réagit également avec émotion : "J'ai l'impression ce matin de perdre un frère. Peut-être parce qu'on est nés à quelques semaines l'un de l'autre. Le rôle immense de la musique dans les films, c'est lui qui me l'a appris".