publié le 26/01/2019 à 10:14

Le compositeur français Michel Legrand est décédé dans la nuit du 25 au 26 janvier. Le triple oscarisé a marqué la musique grâce à ses créations de jazz, de variété et ses musiques de films, telles que Les Demoiselles de Rochefort et autres œuvres cinématographiques et comédies musicales.



Michel Legrand a vécu un véritable tourbillon musical pendant ses 50 ans de carrière. Vladimir Cosma, compositeur lui aussi, a très bien connu son confrère. "Je n'arrive pas à le croire", se confie Vladimir Cosma sur RTL. "Pour moi, il n'est pas mort et il ne sera jamais mort. Il est immortel par sa musique qui était tout à fait hors du commun. D'ailleurs je sais qu'il était malade depuis quelques temps. Mais avec son énergie et son caractère, il ne se laissait pas aller et on avait l'impression qu'il se remettait chaque fois, qu'il remontait sur scène. On se disait 'Il est là pour toujours'. Pour moi, il est toujours vivant".



Michel Legrand a débuté sa carrière comme accompagnateur et arrangeur avant de composer les musiques de plusieurs films emblématiques de la Nouvelle Vague. On lui doit notamment les musiques des "Parapluies de Cherbourg" et des "Demoiselles de Rochefort", qui ont lancé la comédie musicale à la française, mais aussi celle de "Peau d'âne".

Michel Legrand avait obtenu trois Oscars, pour la chanson "Les moulins de mon coeur", tirée de la musique de "L'affaire Thomas Crown" en 1969, puis pour "Un été 42" (1972) et "Yentl" (1984). Il était marié à Macha Méril et père de quatre enfants.