Mort de Michel Legrand : réécoutez "à la croisée des destins"

publié le 26/01/2019 à 11:57

"Compositeur de génie", "géant de la musique"... Michel Legrand s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 86 ans. Au cours d'une carrière de plus de 50 ans, ce musicien touche-à-tout a décroché une renommée mondiale.





D'abord accompagnateur et arrangeur pour des chanteurs, Michel Legrand avait commencé à composer des musiques de films dans les années 60 avec l'émergence de la Nouvelle vague, travaillant pour Agnès Varda, Jean-Luc Godard, et surtout son complice préféré Jacques Demy.

Des Demoiselles de Rochefort au rêve hollywoodien, Michel Legrand s'était imposé comme une véritable référence. Et si son destin américain semblait tracé comme une partition symphonique, le compositeur français avait décidé de bousculer sa vie et de rentrer en France. Il faut dire, qu'avec trois Oscars décrochés, la réussite de Michel Legrand à Hollywood fut presque trop facile...