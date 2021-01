publié le 07/01/2021 à 20:46

Vous vous souvenez du célèbre refrain "Fous ta cagoule" ? Après plusieurs années d'absence, Michaël Youn a annoncé jeudi 7 janvier sur Twitter le retour de Fatal Bazooka. Pour ce come back, rien de mieux qu'une nouvelle chanson : Le Bwerk, dont RTL a pu obtenir un extrait.

"On est content de se retrouver avec les copains pour faire des bêtises et pouvoir se retrouver à la télévision pour faire marrer les gens en se moquant de nous-mêmes", a expliqué l'humoriste. Selon Michaël Youn, "on peut encore rire de beaucoup de choses, c'est même important en ce moment."



Les fans et les curieux pourront retrouver Fatal Bazooka le 19 janvier prochain sur M6, lors du Morning Night. Le reste de la bande sera également de la partie : Vincent Desagnat, Benjamin Morgaine, Charlotte Gabris et Tom Villa. Des invités viendront également animer cette soirée en prime-time.