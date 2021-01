Eddy de Pretto dévoile "Bateaux-Mouches", une chanson autobiographique

publié le 06/01/2021 à 09:58

On va découvrir ensemble une nouveauté, une chanson qui est apparue il y a une heure sur les plateformes de streaming. Il s’agit du morceau qui marque le retour du chanteur Eddy de Pretto, 3 ans après son premier album coup de poing intitulé Cure, vendu à plus de 300.000 exemplaires avec notamment les tubes Fête de trop et Kid.

Dans le titre inédit, Bateaux-Mouches, qu’on découvre ce matin, Eddy de Pretto nous raconte ses débuts. En 2014, à 21 ans, Eddy le gamin de Créteil, avait répondu à une petite annonce qui proposait un boulot de chanteur sur les bateaux-mouches à Paris. Il avait ainsi décroché son premier job, il l’a fait pendant 3 ans : 3 fois par semaine, il embarquait sur la Seine, le fleuve, pour vendre du rêve aux touristes du monde entier en leur chantant du Piaf, du Nougaro, du Rihanna, du Nina Simone, il prenait des cours de chant depuis 10 ans, il s’éclatait enfin.

Ce sont ses premiers pas, il avait la gnaque. Il s’avait qu’il n’en resterait pas là, c’est ce qu’il confie dans cette chanson autobiographique. Bateaux-Mouches, c’est un peu son Je m’voyais déjà, (sa mère écoutait Aznavour en boucle à la maison), c’est le premier extrait de son prochain disque qui n’a pas encore de date de sortie. Eddy de Pretto a programmé un retour sur scène, en tournée, dans 10 mois.

> Bateaux-Mouches