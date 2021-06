Marylin Monroe : comment la star a-t-elle obtenu ce statut d'idole et de sex-symbol ?

publié le 01/06/2021 à 22:00

Le 1er juin marque la naissance d’une icône américaine, connue de tous : Marilyn Monroe. Pour l'occasion, Bonus Track consacre un focus exceptionnel a celle qui était également actrice et revient sur ses plus belles chansons, mais aussi celles qu’elle a inspiré à d’autres.

Parmi ses tubes, Diamonds are a girl's best friend (1953), extrait du film Les hommes préfèrent les blondes, sorti la même année. A l’époque, Marylin Monroe est déjà une starlette. Elle pose régulièrement en couverture des magazines et tourne dans quelques films musicaux dont le film Niagara qui a remporté un franc succès au box-office.

Monroe touche presque du doigt son rêve de devenir une grande actrice. Alors, lorsque le jour de ses 26 ans, le 1er juin 1952, on lui propose le rôle de Lorelei Lee, aux cotés de Jane Russell dans le film d’Howard Hawks, Les hommes préfèrent les blondes, une adaptation d’une comédie musicale de Broadway, elle accepte immédiatement.

Devenue un véritable sex-symbol

Dans le film, la star aux multiples casquettes chante toutes les chansons. Il y a juste quelques notes aigues dans ce titre justement, Diamonds are a girl's best friend, qui sont doublées par la chanteuse Marnie Nixon.



Marilyn Monroe subjugue, sa voix charme et ce film va non seulement lui ouvrir les portes du cinéma, mais va faire d’elle le sex-symbol de l’Amérique toute entière. Dès lors, Marylin Monroe devient aussi un modèle et une source d’inspiration.

Encore aujourd’hui, elle est un symbole du glamour et du sexy. Madonna va d’ailleurs s’inspirer de cette chanson, Diamonds are a girl's best friend, et de la chorégraphie du film pour son titre Material Girl.