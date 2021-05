Lenny Kravitz : "Let Love Rule", un tube né… sur un mur d'ascenseur !

publié le 26/05/2021 à 22:00

Bon anniversaire à Lenny Kravitz ! Le chanteur fête aujourd’hui ses 57 ans. Un artiste qui, en un peu plus de 30 ans de carrière, a réussi à s’imposer comme l’un des plus grands rockeur de sa génération, avec près de 50 millions d’albums vendus à travers le monde… Pour l'occasion, Bonus Track revient sur ses plus grands tubes, dont fait partie Let love Rule....

Ce tube est extrait du premier album éponyme. Un album presque fait maison. C'est Lenny Kravitz qui joue de pratiquement tous les instruments. S’inspirant du rock psyché des années 1960, c'est ce côté "hippie flower power" qui sera critiqué par certains au moment de la sortie de l’album.

Mais c’est pourtant exactement ce que souhaitait incarner Lenny Kravitz musicalement à l’époque. Un coté Stevie Wonder dont il souhaitait s’inspirer et que l’on retrouve particulièrement dans cette chanson.

Une phrase griffonnée sur le mur d'un ascenseur

Cette chanson est née d’une phrase, "let love rule", "laisse l’amour régner", qu’il avait griffonnée un jour, comme ça, sur le mur de l’ascenseur de son loft à Manhattan, où il vivait avec sa femme et sa fille.

À force de voir cette phrase tous les jours, Lenny Kravitz a eu l’envie d’en faire une chanson. Pour autant, le premier album dont est extrait ce tube ne va pas connaitre un grand succès, mais va permettre à l'artiste de commencer à se faire un nom.