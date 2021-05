Bigflo et Oli : ce tube qui a nécessite 4 ans de travail et 6 versions différentes

publié le 25/05/2021 à 22:00

Dans la nuit du 26 mai prochain, vous pourrez observer la plus grosse pleine lune de l’année, la "Super Lune". C'est un phénomène qui se produit lorsque la lune est la plus proche de la Terre. Et de tout temps, la lune a inspiré les artistes. Bonus Track vous propose pour l'occasion de revisiter ces tubes tournés vers cette fameuse lune. Parmi eux, il y en a un, signé de deux frères originaires de Toulouse...

Dans la chanson Sur la lune de Bigflo et Oli, la lune fait référence au voyage et surtout aux objectifs que cherchent à atteindre les deux artistes. La lune comme terrain d’aventure, c’est ce que nous proposent le duo dans ce tube à succès, extrait de l’album La vie de rêve, sorti en 2018.



Un texte introspectif, qui a mis du temps à se dessiner avant de trouver l'effet et les paroles voulus. En effet, les deux compères ont mis près de 4 ans à finaliser cette chanson, qui a nécessité également 6 versions différentes. Avec comme résultat, l'expression de cette envie qu’ils ont de tout faire pour réaliser leurs rêves, même les plus fous…