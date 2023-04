Les infos de 12h30 - Annulation du concert de Bilal Hassani : l’indignation du maire de Metz

Le monde de la culture est sous le choc après l'annulation du concert de Bilal Hassani prévu mercredi 5 avril au soir à Metz. Le chanteur, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT et ancien candidat français à l'Eurovision, devait se produire dans une ancienne église. Mais il a reçu trop de menaces pour pouvoir honorer le rendez-vous.

Des intimidations et des pressions ont en effet été proférées sur internet et sur les réseaux sociaux plusieurs jours avant le concert par des groupuscules catholiques, identitaires et traditionalistes. Le maire de Metz François Grosdidier a fait part jeudi 6 avril de son incompréhension, alors que cette église est désacralisée depuis 500 ans. "C’est la même chose que les talibans. Au-delà du concert et de l’artiste, il est absolument insupportable qu’il y ait des minorités de fanatiques et d’extrémistes qui puissent s’imposer à la culture et empêcher des expressions culturelles. On ne doit pas capituler là-dessus", a assuré l’édile, qui a quitté LR l’an passé.

"La religion n’a rien à voir avec ça"

"Du point de vue de la ville de Metz, j’aurais mis en place tous les moyens de sécurité dont nous disposons. La religion n’a rien à voir avec ça. Cela n’a pas sa place dans la République et on ne peut pas admettre que ces groupuscules s’expriment au nom d’une religion qu’ils ne représentent pas", a-t-il certifié. Le maire a invité Bilal Hassani à se produire quand il le souhaitera dans la basilique Saint-Pierre-aux-Nonnains. Le député de la circonscription va quant à lui demander la dissolution de ces groupuscules catholiques et identitaires au ministère de l’Intérieur.



À écouter également dans ce journal

Grèves - La onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu ce jeudi 6 avril. Des perturbations sont à prévoir dans les transports et dans les écoles.

Macron en Chine - Le président de la République rencontre Xi Jinping à Pékin ce jeudi. Les deux hommes ont appelé à des pourparlers de paix le plus vite possible pour mettre fin au conflit en Ukraine, rejetant aussi tout recours à l'arme nucléaire.

Prix des carburants - Total a annoncé jeudi le blocage “momentanée” des prix sur tous les carburants, au maximum de 1,99 euros par litre. Le SP 98 et l’Excellium seront donc également plafonnés dans les stations du groupe.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info