publié le 11/10/2019 à 14:15

"Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ?" Manifestement pas les internautes qui ne s'attendaient pas à ce featuring complètement improbable. Dans Monarchie absolue, Bilal Hassani partage le micro avec le rappeur français Alkpote. Le premier est un ancien candidat de l'Eurovision ultra-pop qui revendique haut et fort son homosexualité à grand renfort de perruques multicolores. Le second est un rappeur souvent critiqué pour sa vulgarité et qui manie les références pornographiques comme personne.

Dans ce titre et le clip qui l'accompagne, ce n'est ni le roi Bilal, ni l'empereur Alkpote qui règnent, mais bien le second degré. De punchline en punchline, en passant par quelques scénettes comiques, le duo joue sur leurs images respectives et mélange leurs publics que l'on pensait irréconciliables. Les fans de Bilal Hassani ont sans doute été choqués par le flow du rappeur et son image de gangster mais ils ont été rassurés par sa capacité d'autodérision. Même chose côté Bilal Hassani qui égratigne son image pop et légère pour s'aventurer plus du côté des musiques urbaines qu'il a toujours appréciées.

En moins de 12 heures, le clip avait déjà été vu plus de 500.000 fois sur YouTube et a fait sensation sur les réseaux sociaux. Autant de paires d'yeux et d'oreilles qui auront peut-être changé d'avis sur les images médiatiques de ces deux artistes.

Bilal Hassani ft. Alkpote

( Bilan non musical )



Résultat : les LGBT extrémistes en PLS et les homophobes en PLS



Conclusion : c'est du génie et une bonne leçon pour l'humain pic.twitter.com/jvzAXedait — ᵠ Maxine K. ᵠ (@Stratokraken) October 10, 2019

Bilal Hassani feat Alkpote... Le clip...



Et vous savez quoi ?.. Le son est lourd 😭



QUI L’EÛT CRU ??????? pic.twitter.com/6BGbjQXmB4 — Lossa (@Jukkenn) October 10, 2019