publié le 27/11/2019 à 16:01

"J'ai un truc de ouf qui se passe cette semaine". Sur sa chaîne YouTube, Bilal Hassani a annoncé à ses fans la nouvelle. À tout juste 20 ans, l'ex-représentant de la France à l'Eurovision sort une collection de vêtements automne-hiver.



C'est avec la marque française de prêt à porter Don't Call Me Jennyfer (anciennement

Jennyfer), que le chanteur a décidé de collaborer. Dans sa vidéo, posté ce mardi 26 novembre, il montre en exclusivité toutes les pièces de la collection Two Spirit et réfléchit "en direct" aux noms qu'il leur donnera. Vestes, longs manteaux, bombers, pantalons, t-shirts, sweats et accessoires, la collection est complète et sera accessible à tous. "Cela va coûter entre 6 et 50 euros, pas plus que ça", promet Bilal Hassani.

Cette nouvelle collection sortira officiellement le 29 novembre. Pour faire patienter ses fans, le jeune artiste organise un "meetup" au magasin de Jennyfer du quartier de La Défense, à Paris, ce mercredi 27 novembre. Le lendemain, 28 novembre, il accueillera ses abonnés pour un vernissage de présentation. "J'ai voulu faire un truc très fancy, très galerie d'art, très Blair dans Gossip Girl", a-t-il expliqué face caméra.

> MA PREMIÈRE COLLECTION DE VÊTEMENTS !