Bilal Hassani annule son concert prévu dans une église après des menaces

En tournée pour son troisième disque Théorème Tour, Bilal Hassani devait se produire ce mercredi 5 avril dans l'enceinte de l'église désacralisée Saint-Pierre-aux-Nonnains, à Metz (Lorraine). Mais face à la pression des catholiques et traditionalistes locaux, le chanteur a dû l'annuler.



"À la vue des menaces formulées à l’encontre de Bilal Hassani et de son public dans le cadre de son concert à Metz aujourd’hui ce 5 avril, c’est avec regret, tristesse et dépit que toutes les équipes – celles de la production et de l’artiste, ont décidé d’annuler ce concert", a annoncé Live Nation. La production de l'artiste explique privilégier la sécurité du public.

Tout est parti d'un message sur le blog du collectif "Lorraine catholique", le 28 mars, criant à la "profanation" et appelant les "chrétiens fidèles" à une prière collective devant la salle de concert, l'ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains, pourtant désacralisée depuis 1556 pour devenir un entrepôt militaire.

Estimant que les prestations du chanteur "ne sont rien d'autre que pornographiques", le collectif a annoncé l'organisation d'un "chapelet de réparation" : un rassemblement 15 minutes avant le début du concert destiné à prier pour réparer les péchés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info