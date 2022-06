Le bassiste Tommy Thayer et Paul Stanley du groupe de rock américain Kiss en concert à la Movistar Arena de Bogota le 7 mai 2022.

Un groupe iconique tire sa révérence. Kiss c'est fini, a annoncé Gene Simmons, le bassiste de la formation de hard rock, dans le podcast "Whiplash". "Si nous arrêtons de faire des tournées, c’est par fierté et estime de soi, et par amour et admiration pour les fans", a expliqué le musicien dans l'émission animée par Full Metal Jackie. À 72 ans, le bassiste a indiqué ne pas vouloir être "le champion de boxe qui reste trop longtemps sur le ring".

Déjà en 2018, les membres de Kiss avaient annoncé prendre leur retraite une fois leur tournée "End of the Road World Tour" achevée. Le groupe de rock se produira en France en 2022 : le 7 juin à l'Accor Arena, à Paris, le 30 juin au festival du Printemps de Pérouges à Saint-Vulbas (Ain) et le 5 juillet aux Arène de Nîmes, indique Ouest-France. Ces dates, initialement prévues pour l'année 2021, avaient été repoussé en raison de la crise sanitaire.

Fondé en 1973, par Paul Stanley et Gene Simmons, Kiss fait partie des tauliers du hard rock américain, connu pour leurs costumes extravagants et leurs performances scéniques hors-normes. Le groupe qui a vendu des millions d'albums dans le monde fera donc son dernier tour de piste en 2022.

Un dernier concert à Sacramento

"Nous avons vu des groupes qui continuent de tourner trop longtemps. Et ils oublient les paroles et vous pouvez voir des rides profondes sur leurs visages", a estimé Gene Simmons. L'ultime concert du groupe aura lieu à Sacramento, en Californie, le 7 octobre 2022. Là-bas, le bassiste prévoit déjà ses larmes, celles "d'un gamin de 12 ans à qui on a marché sur le pied".

