Calogero était l'invité du Grand Studio RTL en avril 2021. L'équipe de l'émission vous fait découvrir un titre inédit de Calogero : C'était mieux après, extrait de son album Centre ville.

En avril 2021, Calogero avait interprété 5 titres de son album Centre ville composé au total de 12 morceaux. "Grâce à la musique, je ne vois pas le temps passer (...) Mais, quand je me rends compte du temps qui passe, ça fait mal", expliquait Calogero au micro de RTL. "Il affine encore un peu plus son style entre grande chanson française et pop-rock, entre mélancolie et joie libératrice. On sent comme un lâcher prise dans Centre ville. Jamais il n'avait aussi bien chanté sur disque", décrivait Steven Bellery, journaliste musique RTL de Laissez-vous Tenter.

Calogero sera en tournée tout l'été. Il sera notamment à Lyon pour les Nuits de Fourvière le 28 juin prochain, à Musical à Aix-les-Bains le 10 juillet prochain, aux Francofolies de La Rochelle le 13 juillet prochain et au Théâtre Antique d'Orange le 17 septembre prochain.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info