"L'Amour est dans le pré" : Nathalie, battue par son ex-mari, bouleverse le public

La nouvelle saison de L'Amour est dans le pré a démarré le 1er février sur M6. Les premiers portraits des agriculteurs et des agricultrices ont été diffusés. L'occasion pour le public de découvrir et d'apprendre à connaître les candidats, prêts à se lancer dans une nouvelle aventure.



Parmi les premiers portraits diffusés, celui de Nathalie, éleveuse de "veaux sous la mère" dans la région des Pays de la Loire, a particulièrement ému les internautes. Face à la caméra, en rose de pied en cap, l'agricultrice de 49 ans a révélé avoir été battue par son ex-conjoint. Nathalie a divorcé en 2007, après 18 ans de vie commune. Elle révèle qu'il la battait "depuis toujours". C'est sa fille Samantha qui a été "l'élément déclencheur" en lui déclarant : "Si tu ne le quittes pas, moi j'emmène mes deux frères".

Une séquence qui a fait réagir les spectateurs et spectatrices de L'Amour est dans le pré sur Twitter. Le #Nathalie est souvent revenu dans la soirée du 1er février. L'agricultrice a reçu des témoignages de soutien de la part des internautes.



Divorcée d’un mari violent, Nathalie est repartie de zéro…

"'J'espère que Nathalie trouvera quelqu'un de bien et sera enfin heureuse, elle m'a émue", écrit ainsi une internaute avec l'émoji qui pleure, tandis qu'un autre utilisateur de Twitter partage : "Le portrait de Nathalie nous rappelle qu'il ne faut jamais se fier aux apparences et aux premières impressions. Je lui souhaite de rencontrer un mec bien, elle le mérite !", car certains et certaines se sont moqués de son amour pour la couleur rose au début de son portrait.

#ADP très très touchante Nathalie !! Bravo pour sa revanche sur la vie et son mari violent .

