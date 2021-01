publié le 31/01/2021 à 01:37

Candidat à l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé sa volonté de restructurer la société française, qui est selon lui "arrivée dans une situation d'impasse". Invité ce samedi 30 janvier sur le plateau de l'émission On est en direct, présentée par Laurent Ruquier sur France 2, le chef de file des Insoumis est notamment revenu sur son projet de créer, s'il était élu, une VIe République.



Si Jean-Luc Mélenchon venait à être élu président, le rôle du chef de l'État serait différent. "Il aurait d'autres pouvoirs, il en aurait moins", a assuré le chef de la France Insoumise qui considère que "ce n'est pas une bonne chose de concentrer les pouvoirs sur une seule personne, quelles que soient les qualités de la personne en question".

"À la fois, le pouvoir si grand rend fou, et on a eu quelques démonstrations de ça, mais surtout la pression des événements peut faire croire à celui qui l'exerce que tout dépend de lui et par conséquent, petit à petit, il se déshabitue d'écouter, de concerter, de prendre du temps", a ajouté Jean-Luc Mélenchon, lors du Face à Face avec Laurent Ruquier.

Selon lui, "l'isolement du monarque présidentiel est nuisible". Le candidat à la présidentielle 2022 souhaite "faire respirer la société (...) c'est l'idée que le peuple français a besoin de se refonder".