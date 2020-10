Laurent Voulzy raconte "Florilège", son best-of entre hits et pépites méconnues

publié le 19/10/2020 à 09:59

La surprise musicale du jour est signée Laurent Voulzy avec Loreley, Loreley et c'est un événement. Son dernier album-concept Belem a déjà trois ans. Pourtant, Laurent Voulzy n'est pas pressé de sortir un nouvel album, il travaille doucement sur un spectacle musical sur Jeanne d'Arc. Cette chanson Loreley Loreley est donc un cadeau pour patienter.

"C'est une espèce de prise de conscience, un peu bateau, mais de me dire que le temps passe, qu'on est que de passage sur Terre. Je comprends de moins en moins pourquoi les gens se battent, se querellent, se font la guerre", démarre Laurent Voulzy au micro de RTL. "Je trouvais que le nom de Loreley était joli, avec la légende de Lorelei qui est sur un rocher au-dessus du Rhin et tous les hommes qui la regardent meurent d'amour pour elle", poursuit-il.

"Je m'adresse à elle [Loreley] pour lui dire : 'Ne vois-tu rien venir ? Est-ce que tu vois venir de jours meilleurs ?' Et musicalement, elle est inspirée par tout ce que j'ai vécu dans cette tournée dans les cathédrales et les églises, donc il y a un petit côté un peu cantique, mais aussi pop, c'est un mélange de tout ça", explique encore Laurent Voulzy.

> Loreley, Loreley (Radio Edit)

Cette chanson inédite sera à retrouver dans une compilation, qui paraîtra le 27 novembre prochain. Un nouveau best-of pensé entre deux dates de concerts dans les cathédrales de France, 17 ans après Saisons son dernier best-of. C'est une tournée dont Laurent Voulzy se souviendra longtemps : "Ces lieux-là ne sont pas neutres. Je sens un changement en moi, ce voyage de clocher en clocher, ne me laisse pas indifférent. Il y a eu tout cet arrêt pendant le confinement et j'étais heureux de recommencer cette tournée pour plein de raisons (...) ce sont des lieux qui laissent une empreinte".

"Le best-of va s'appeler Florilège, il n'est pas forcément best-of car on va retrouver des chansons que les gens connaissent et puis peut-être des chansons de mes premiers disques que les gens ne connaissent pas du tout, parce qu'avant de faire Rockcollection, j'ai fait cinq 45 tours, un par an, qui n'avaient aucun succès (...) et des versions alternatives des chansons que les gens connaissent. Je suis en plein dedans et c'est assez amusant de faire cette liste, c'est passionnant", conclut-il.