publié le 16/07/2020 à 11:24

Meilleur album de l'année aux Victoires de la musique, Caché Derrière, troisième opus de Laurent Voulzy concentrait près de 50 minutes de pur bonheur. Un disque sorti en juin 1992 et créé évidemment avec la complicité d'Alain Souchon... "On était à la mer, à Carnac au mois de juin, il faisait très chaud donc on ne pouvait travailler que la nuit donc on ne foutait pas grand chose", racontent de concert les deux chanteurs au micro de RTL.

"Et la première chanson sur laquelle on a travaillé c'est Paradoxal système", se souvient Laurent Voulzy. "Plus je m’éloigne et plus je t'aime c'est le paradoxal système", voilà la phrase qui était venue à Alain Souchon mais les deux amis ne trouvaient pas vraiment la clef de ce titre malgré leurs heures de travail. "On est resté 10 jours là dessus".

Sous la chaleur écrasante, ils travaillent sur d'autres titres comme le méconnu Bungalow vide ou l'immense tube Le pouvoir des fleurs. Dans Caché derrière il y a "quelque chose d'assez serein" s'accordent à penser les deux artistes qui ne s'étaient pas rendu compte immédiatement de l'immense succès que cet album allait rencontrer.