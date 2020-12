Et les acrobates Mario et Carlos

publié le 09/12/2020 à 12:48

La France a un incroyable talent 2020 a désormais tous ses finalistes. Ils sont 13 et prêts à tout pour remporter le titre, au cours de la finale qui sera diffusée le 15 décembre prochain sur M6.

Les premiers candidats sélectionnés grâce aux Golden Buzzers sont la troupe de la Lemonade Dance Company grâce à Marianne James, les acrobates de la troupe des Wonsembe par Sugar Sammy et la chanteuse Luan Pommier grâce à Éric Antoine. Sans oublier le duo de danseurs Alex et Alex, grâce Golden Buzzer de Karine Lemarchand et l'acrobate Antony César avec celui d'Hélène Ségara.

Lors de l'émission du 1er décembre dernier, quatre autres candidats ont été retenus : la chanteuse Lisa Dann, le magicien Klek Entos, les acrobates Messoudi Brothers et les danseurs les Sancho, qui ont remporté le Golden Buzzer. Dans la soirée du 8 décembre dernier, Bboy Haiper, le danseur en béquilles a été sélectionné par le Golden Buzzer d'

Issa Doumbia, la famille Lefèvre composée de chanteurs et chanteuses lyriques, les illusionnistes Magus Utopia et enfin les acrobates Mario et Carlos.

Ces 13 finalistes devront rivaliser pour succéder à Le cas Pucine, qui avait remporté le concours en 2019. Ils et elles feront leurs numéros devant le jury composé d'Hélène Ségara, Éric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy.