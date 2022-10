"La Boum" : "Polnareff était censé faire la musique", révèle Cosma sur RTL

Né en 1940 à Bucarest, Vladimir Cosma grandit dans une famille d’artistes, entouré d’instruments. "La musique est depuis que je suis petit, mon deuxième langage. C’était même le premier, mon père était musicien, ma mère aussi [...] Depuis que je suis petit, je n’imaginais la vie qu’en musique", souligne le compositeur dans Jour J.



Musicien, auteur et compositeur, Vladimir Cosma précise qu'il écrit "pour les autres" et non pas pour "lui-même". C'est un conseil que lui avait donné sa professeure de violon qu'il applique toujours.



Le 17 décembre 1980, il compose la bande originale Reality du film La Boum, qui devait être à l’origine, signée par Michel Polnareff. "Il (Polnareff, ndlr) travaillait avec Claude Pinoteau et c’était lui qui était censé faire la musique. À cause d’une série d’aventures un peu spécifiques, son départ aux États-Unis, a fait qu’il n’a pas pu la faire. Claude Pinoteau a renoncé à Polnareff et s’est concentré sur moi" explique-t-il.

Le secret de Vladimir Cosma pour que les cinéastes choisissent son thème préféré

Reconnu dans le milieu du cinéma comme l’un des meilleurs compositeurs, les demandes se font nombreuses. Vladimir Cosma propose plusieurs maquettes et les metteurs en scène en choisissent une. Il dévoile sur RTL le secret pour que ces derniers sélectionnent sa maquette préférée.

"Vous savez mon système, c’est que j’écris toujours cinq thèmes pour un film. La plupart du temps, je mets celle que je préfère en troisième place, je me dis pourvu qu’il choisisse celle-là", révèle-t-il dans Jour J.

"J’ai vu avec mon expérience que les metteurs en scène prennent de préférence la troisième. Ils écoutent la première et elle est tellement loin de ce qu’il s’imaginait, ils disent non ce n'est pas ça. On passe à la deuxième, ils sont encore un peu déçus et quand la troisième arrive, ils sont épuisés, et ils ne vont pas plus loin, donc voilà comment ça se passe généralement", conclut-il.

