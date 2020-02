publié le 18/02/2020 à 15:30

Depuis Alexandre le bienheureux (1968) jusqu'à Comme des garçons (2019), en passant par Le grand blond avec une chaussure noire, Les aventures de Rabbi Jacob, L'aile ou la cuisse, La boum, La gloire de mon père... on a tous dans le cœur une musique de film composée par le grand Vladimir Cosma ! Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'en plus de 50 ans de carrière, le musicien ne sait même pas exactement combien de B.O. il a signé: "J'ai composé entre 500 et 1000 musiques de films, téléfilms, courts métrages..." confie-t-il à Stéphane Bern, avant d'ajouter: "Mais les musiques auxquelles je tiens le plus sont celles que j'ai faites entre l'âge de 13 ans et l'âge de 17 ans", à l'époque où il étudiait son art au Conservatoire National de Bucarest, dans sa Roumanie natale. Et dire qu'à l'origine, ce passionné de jazz s'est lancé dans la musique de films car Michel Legrand était "trop occupé"...

Vladimir Cosma rejouera tous ses grands morceaux en avril prochain, à l'occasion de son 80e anniversaire. Trois dates exceptionnelles sur la scène du Grand Rex, où il dirigera un orchestre symphonique, 180 musiciens et chanteurs, des solistes de renom, des invités surprises (le groupe Brigitte, Tom Novembre, Kids United)…Au programme : les musiques les plus emblématiques (La Boum, Diva, Le Grand Blond, Rabbi Jacob…) et d'autres œuvres célèbres et inédites dans de nouvelles versions de concert.

VLADIMIR-COSMA Crédit : Grand Rex

Vladimir Cosma - Du 24 avril au 26 avril 2020 à 20h au Grand Rex (75002).

