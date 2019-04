publié le 16/04/2019 à 16:44

Notre-Dame de Paris a inspiré des romans, des dessins-animés et des comédies musicales. Luc Plamondon, celui qui a écrit les chansons du spectacle Notre-Dame de Paris est ému par l'incendie qui a ravagé l'édifice, lundi 15 avril.



Au micro de RTL, il confie : "Ça m'a comme déchiré le cœur, vraiment. C'est inimaginable. J'ai vécu avec cette cathédrale depuis 20 ans. Elle ne nous lâche pas. On se promène avec la cathédrale partout dans le monde depuis 20 ans et ça continue".



Moins de 24 heures après l'incendie, les dons affluent pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. D'Apple à la Banque centrale européenne en passant par des milliers d'anonymes, les promesses de dons affluent pour rebâtir le monument, atteignant au moins 750 millions d'euros. Plusieurs grandes fortunes françaises ont sorti leur carnet de chèques dès cette nuit : la famille Pinault a promis 100 millions d'euros, suivie de quelques heures par le groupe LVMH et la famille Arnault, première fortune de France, qui a annoncé un don de 200 millions, tout comme la famille Bettencourt-Meyers et le groupe L'Oréal.