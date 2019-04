publié le 16/04/2019 à 15:14

Notre-Dame de Paris était en plein lifting avant que l'incendie ne se déclare. Des travaux de rénovation avaient démarré sur la vieille dame de 856 ans. Ce qui interroge, c'est que les échafaudages sont intacts autour du toit effondré. Que s'est-il donc passé ? Une enquête a été ouverte dès hier soir "pour destructions involontaires".



Le procureur de la République de Paris vient tout juste de tenir un point presse, dans lequel il confirme que la thèse d'un accident est bien privilégiée par les enquêteurs, celle d'"un départ de feu au niveau de la charpente en lien avec les travaux en cours d'exécution", précise le procureur, ajoutant que "rien ne va dans le sens d'un acte volontaire".

L'enquête est désormais entre les mains de la brigade criminelle de la PJ parisienne. Une cinquantaine d'enquêteurs est mobilisée depuis hier soir, et une quinzaine de témoins, ouvriers et artisans, qui intervenaient sur la toiture de la cathédrale, ont été entendus. Cinq entreprises sont concernées par ce chantier. En parallèle les policiers du laboratoire scientifique pourront procéder aux premiers prélèvements dès que l'accès à la cathédrale aura été consolidé.

Mobilisation d'ordre mondial pour Notre-Dame. Le monde entier est au chevet de la cathédrale. La Reine Elisabeth II se dit "profondément attristée". "C'est une douleur dans le cœur des Russes" a dit Vladimir Poutine. Donald Trump a dit sa "tristesse". On pourrait évoquer aussi le Brésil, la Grèce, le Japon, ou encore le Canada.



Notre-Dame de Paris en tête des ventes. Le roman de Victor Hugo est numéro 1 des ventes ce matin sur la plateforme Amazon.