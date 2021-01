publié le 28/01/2021 à 08:10

Dans la famille "Rendons à César ce qui lui appartient", intéressons-nous à Bette Davis Eyes. Un tube planétaire de 1981, interprété par la Californienne Kim Carnes, avec cette voix passée au papier de verre. Elle n’a pas fait d’autres succès depuis. Elle s'est installée à Nashville à la fin des années 80 et s’est consacrée à la musique country.

Ce tube a 40 ans, mais la chanson Bette Davis Eyes en a 6 de plus. La version originale se trouve en effet dans un album qui est sorti en 1975, l’album New Arrangements de la chanteuse américaine Jackie DeShannon, une pionnière du style folk rock. C’est elle qui a écrit ce titre, passé totalement inaperçu à l’époque.

Le coup de génie 6 ans plus tard, on le doit au claviériste de Kim Carnes, qui a transformé les arrangements pour en faire un morceau imparable, si fort et si ancré dans nos têtes qu’il rend l’original presque méconnaissable, c’est un comble ! Alors rendons justice et gloire à Jackie DeShannon.

> Bette Davis Eyes

Jackie DeShannon l’a écrit après avoir été subjuguée par les yeux de l’actrice Bette Davis dans le film Une femme cherche son destin. Et au début des années 80, Bette Davis, la reine des studios Warner de l’âge d’or Hollywoodien, avait écrit à Jackie DeShannon et à Kim Carnes pour les remercier, parce que le succès de la chanson, l’avait rajeuni aux yeux de son petit-fils.