Kevin Clark ("Rock Academy") est décédé à 32 ans après un accident

publié le 27/05/2021 à 13:49

Kevin Clark, acteur et musicien américain, est décédé à 32 ans le 26 mai des suites d'un accident de la route. Il a été percuté par une voiture alors qu'il roulait à vélo dans les rues de Chicago, rapporte le média américain du Chicago Sun Times.

Les équipes médicales ont transporté Kevin Clark au Masonic Medical Center. Il est décédé plus de 20 minutes après l'accident, selon les forces policières de Chicago. La conductrice, âgée de 20 ans, conduisait une Hyundai Sonata.

Kevin Clark a démarré sa carrière musicale à 3 ans en jouant de la batterie. À 12 ans, il est au casting de Rock Academy, dans le rôle du batteur Freddy, où il donne la réplique à Jack Black. Kevin Clark est recruté pour le film pour ses talents musicaux, car il n'a aucune expérience d'acteur. Sur son compte Instagram, Jack Black lui a rendu hommage après l'annonce de son décès : "C'est une nouvelle dévastatrice. Kevin est parti beaucoup trop tôt. Tellement de beaux souvenirs. J'ai le cœur brisé. J'envoie tout mon amour à sa famille et aux élèves de la Rock Academy".

> Rock Academy bandeannonce VF

Le jeune homme poursuit ensuite sa route du côté de la musique, en tant que batteur dans plusieurs groupes de Chicago dont Jess Bess and the Intentions. Leur premier concert s'est déroulé le 23 mai dernier. "Il avait un talent rare et un cœur en or", confie sa mère Allison Clark au média américain.