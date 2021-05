publié le 26/05/2021 à 15:37

La prochaine Phase du MCU au cinéma s'annonce grandiose. Après Black Widow (juillet 2021), nous pourrons découvrir Eternals (novembre 2021), premier film Marvel réalisé par une réalisatrice oscarisée, Chloé Zhao (Nomadland). Ce film d'ores et déjà très attendu dévoilera une toute nouvelle équipe de super-héros et héroïnes.

Les Éternels sont des êtres dotés de pouvoirs phénoménaux, fruits des expériences des Célestes, qui sont les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel. Il y a des millions d'années les Célestes, arrivent sur Terre. Ils créent alors deux races : les Éternels et les Déviants. Ce sont ces derniers qu'affronteront Ikaris (Richard Madden), Kingo (Kumail Nanjiani ), Makkari (Lauren Ridloff), Phastos (Brian Tyree Henry), Ajak (Salma Hayek) Sprite (Lia McHugh), Gilgamesh (Dong-Seok Ma), Thena (Angelina Jolie), Circé (Gemma Chan), Druig (Barry Keoghan) et Black Knight (Kit Harington) dans le film de Chloé Zhao.

Les Déviants vivent cachés du reste du monde. Ils fondent l'Empire de la Lémurie où ils y développent une technologie très avancée. Leurs appareils sont très puissants et peuvent annihiler les pouvoirs cosmiques des Éternels, voire les plonger dans le coma. Les Déviants ont un code génétique instable ce qui leur donne une apparence souvent monstrueuses et des pouvoirs qui varient en fonction de chacun et chacune. Les Déviants n'ont de cesse de vouloir envahir notre Monde et de détruire leurs "cousins" Éternels. Le combat sera donc ruse et nous sommes impatients de le voir au cinéma.