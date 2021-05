Jennifer Lopez et Ben Affleck en couple, ils ne se cachent plus

publié le 26/05/2021 à 20:32

Le grand retour de "Bennifer" serait donc officiel. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été aperçus échangeant un baiser dans leur club de gym de Miami, le 25 mai dernier. C'est le média américain Entertainment Tonight qui a rapporté l'information pour le plus grand bonheur du fan-club des deux stars.

Lundi 25 mai, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont rendus à un cours de sport séparément, mais une fois dans la salle de gym "ils ne cachaient pas du tout leur relation", explique une source à Entertainment Tonight. "Pendant l'entraînement, ils étaient côte à côte. Ils se faisaient des câlins, ils se chamaillaient. Cela se voit qu'ils ont une vraie alchimie", poursuit la source. Plus encore, Ben Affleck et Jennifer Lopez "se sont embrassés entre deux entraînements". Le couple, qui n'a pas encore communiqué sur le sujet, ne se cache plus, ou presque.

"Ils s'aiment beaucoup et s'admirent énormément", confiait une autre source au média américain, après que le "couple" a été aperçu à Los Angeles, le 1er mai dernier.