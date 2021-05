Anthony Hopkins est "le plus grand acteur vivant", soutient Florian Zeller

publié le 26/05/2021 à 19:20

Il est devenu un homme incontournable du cinéma français et son talent a déjà dépassé nos frontières. Florian Zeller, scénariste et réalisateur, a vécu une soirée d'anthologie dans la nuit du 25 au 26 avril dernier lors de la cérémonie des Oscars. Son premier film, The Father, a été récompensé à deux reprises, d'une part pour le Meilleur Scénario Adapté et d'autre part pour le Meilleur Acteur. Cette dernière statuette a été remise à Anthony Hopkins, qui tient le rôle principal.

"J'ai écrit ce scénario pour lui", réitère Florian Zeller, invité sur RTL. "J'ai rêvé de ce film avec lui donc, pouvoir partager ce moment de joie avec lui, c'était quelque chose de très particulier", poursuit-il. Le choix d'Anthony Hopkins pour le rôle principal n'a rien d'anodin pour le réalisateur français, "je crois que c'est le plus grand acteur vivant".

"J'ai une grande fascination pour lui, c'est une légende, il appartient à l'histoire du cinéma", insiste Florian Zeller. Et le talent du comédien n'était pas le seul facteur à avoir motivé le Français : "C'est l'histoire d'un homme qui tombe, qui perd ses repères. Je pensais que cet homme-là, qu'on pense connaître, l'homme de l'autorité, de l'intelligence extrême, voir cet homme-là perdre le contrôle des situations, ce serait quelque chose de particulièrement déroutant". Un mois jour pour jour après la consécration du film aux Oscars, The Father sort ce mercredi 26 avril dans les salles de cinéma.