"Je danse le Mia" : pourquoi IAM a eu tant de mal avec son plus grand tube ?

publié le 21/09/2020 à 22:05

Extrait de l’album "Ombre est lumière" sorti en 1993, "Je danse le Mia" devient rapidement un véritable carton. Deuxième single le plus vendu en France en 1994, derrière "One" de Neneh Cherry et Youssou N'Dour, la chanson est née au début des années 1990. Avant de la faire apparaître sur l'album, le groupe la jouait déjà en concert.

Avec son rythme disco-funk hyper dansant, aidé par le sample de "Give me the night" du guitariste et chanteur américain George Benson, "Je danse le Mia" parodie les soirées dans les boites de nuit marseillaises dans les années 80. Des looks ostentatoires, des Renault 12 sur le parking, les bagarres devant la boite, et les concours de danse qui réconcilient tout le monde... On y est ! Devenue tube de l'été 1994, la chanson s'accompagne d’un clip lui aussi mythique, signé du réalisateur Michel Gondry.

Mais dans chaque belle histoire existe une période sombre. Pendant des années, IAM refusera de chanter sur scène cette musique, qui a popularisé le rap auprès du grand public. Pourquoi ce refus ? Pourquoi ce tube mythique a t-il tant perturbé le groupe ? Eric Jean-Jean vous révèle l'histoire de ce titre incontournable de ce groupe légendaire dans Bonus Track...

Au sommaire de l'émission

L'histoire des chansons :

- IAM, "Je danse le Mia"

- John Miles, "Music"

- Tryo, "Désolé pour hier soir"

Focus : Leonard Cohen