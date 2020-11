États-Unis : le rappeur américain King Von, 26 ans, a été abattu à Atlanta

publié le 07/11/2020 à 03:18

Le rappeur américain King Von, 26 ans, a été abattu dans une fusillade devant une discothèque d’Atlanta. C'est ce que rapporte l'agence Associated Press, à laquelle se sont confiés les enquêteurs de Géorgie.

"L'enquête préliminaire indique que Dayvon Bennett, alias King Von, et un groupe d'hommes ont quitté la discothèque Opium et se sont rendus au Monaco Hookah Lounge", a déclaré le Bureau d'enquête de Géorgie dans un communiqué, selon Associated Press. "Une fois sur place, deux hommes se sont approchés du groupe dans le parking, et les deux groupes d'hommes ont commencé à se disputer. La dispute a rapidement dégénéré en coups de feu entre les deux groupes", explique-t-il.

Des agents de police d'Atlanta en service et hors service, sont intervenus sur place et ont tiré des coups de feu. Le département de police d'Atlanta a toutefois tenu à déclarer dans un communiqué que ses agents n'avaient pas tué le rappeur, qui est mort lors de la première fusillade.



"C’était un père dévoué, un ami profondément fidèle et un homme qui prenait soin des siens avant lui", peut-on lire dans une déclaration de son attaché de presse. "Nous avons le cœur brisé pour sa famille, ses amis, son équipe et ses fans. Vive King Von", a-t-il ajouté.

