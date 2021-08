Kanye West rompt le suspense et révèle enfin son album "Donda"

Ses fans l'attendaient comme le Messie. Et leur patience a été récompensée. Après des semaines de retard et plusieurs séances d'écoute dans des stades bondés, le dixième album studio du rappeur américain Kanye West est finalement sorti officiellement dimanche 29 août 2021. Kanye West n'a pas été avare : Donda s'écoute en deux heures et compte 27 morceaux.

Un album sur lequel on peut trouver du beau monde : Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ou Lil Baby... y signent des featuring. D'autres invités sont plus polémiques : le chanteur américain Marylin Manson, accusé de viol, ou le rappeur DaBaby, qui avait provoqué cet été une controverse avec des propos homophobes et sexistes, ont été conviés par le rappeur qui collectionne régulièrement les encarts dans la presse à scandale.

Chris Brown, condamné en 2009 pour coups et blessures sur la chanteuse Rihanna, apparaît aussi comme compositeur et parolier sur le morceau New Again. De quoi réveiller une fois de plus le débat sur la "cancel culture" (culture de l'effacement qui consisterait à ne plus parler ou donner de plateforme à des personnalités problématiques) manifestement bien peu efficace. L'album, qui divise la critique, a battu de nombreux records d'écoutes en quelques heures seulement. Donda est devenu l'album numéro 1 dans 130 pays en l'espace d'un jour sur Appel Music.

Dans cet album, qui porte le nom de sa mère décédée en 2007, Kanye West aborde à nouveau des thèmes religieux et fait plusieurs fois référence à sa séparation ultra médiatisée avec Kim Kardashian. Son album a profondément évolué ces dernières semaines au cours des grandes séances d'écoute publiques organisées à Atlanta, Las Vegas et Chicago. Et Kanye West pourrait bien continuer à le modifier après sa sortie en streaming, comme il l'avait fait pour son album The Life of Pablo paru en 2016.