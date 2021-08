Pascal Obispo présente "France", l'album dont France Gall n'a pas voulu

Trois ans après son dernier album, Pascal Obispo prépare son retour. Le chanteur publiera cet automne un album très singulier. Il a enregistré une collection de chansons initialement composées, sur mesure, pour France Gall. Des morceaux retrouvés un peu par hasard au fin fond d'un disque dur.

Pascal Obispo a lancé - au début de l'année - sa plateforme de streaming sur abonnement baptisée Obispo All Access. Il y publie du contenu inédit chaque semaine. Et à la recherche de pépites, au fond de ses archives numériques, il a remis la main sur douze maquettes, assez sommaires, piano-voix. Des titres qu'il avait proposés à France Gall en 1997. À l'époque, la chanteuse vient de publier un disque de reprises de ses chansons réarrangées mais n'a pas enregistré d'inédits depuis 1992 et l'album Double jeu partagé avec Michel Berger.

"Luigi Calabrese qui était directeur artistique et ami de France Gall m'avait demandé de concevoir un projet sachant qu'elle avait décidé d'arrêter la musique, se souvient Pascal Obispo. Comme j'étais boulimique de travail, je n'avais rien à perdre." Quand il termine ses maquettes, on lui propose alors de jouer sur le piano de Michel Berger. "J'avais 32 balais, je venais de faire Savoir aimer, je préparais l'album de Johnny. J'ai commencé par Sa raison d'être, Chanter et j'ai dû en faire une autre. France, très gentiment s'est approchée du piano et m'a dit cette phrase qui est un peu le gimmick : 'C'est Michel, mais c'est pas Michel'. C'est un énorme compliment. J'ai bien fait mon boulot".

"France", l'album

Pascal Obispo n'avait pas oublié ces titres. Et pour cause, la plupart sont devenus des tubes. Les chansons ont été offertes à d'autres au fil du temps. Chanter sera confié à Florent Pagny,"Sa raison d'être deviendra l'hymne à succès du Sidaction, Tu trouveras et De nous seront enregistrés par Natasha St-Pier, Il est celui que je voulais et L'inacceptable trouveront leurs places dans Les Dix Commandements et Patricia Kaas jettera son dévolu sur La Clé.

Et Pascal Obispo a décidé de tout réenregistrer pour en faire un album qui s'appellera France. Sortie prévue le 29 octobre prochain. On y retrouvera les sept chansons précitées avec quelques mélodies légèrement différentes. Il y aura Ma génération dévoilé au début de l'année par le chanteur et aussi quatre titres totalement inédits - qui eux étaient un peu sortis de son esprit. Le premier d'entre eux s'appelle À qui dire qu'on est seul.